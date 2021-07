Whirlpool, 22 luglio sciopero e manifestazione a Roma (Di venerdì 16 luglio 2021) Otto ore di sciopero in tutto il gruppo Whirlpool il 22 luglio prossimo e manifestazione nazionale a Roma. Sono le azioni di protesta decise dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool nel corso della riunione tenutasi questa mattina. “Le lavoratrici e i lavoratori Whirlpool saranno in sciopero e in piazza a Roma giovedì prossimo contro l’arroganza dell’azienda che ha aperto le procedure di licenziamento in barba alle richieste di sindacati e Governo di utilizzare prima le 13 settimane di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Otto ore diin tutto il gruppoil 22prossimo enazionale a. Sono le azioni di protesta decise dalle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale dinel corso della riunione tenutasi questa mattina. “Le lavoratrici e i lavoratorisaranno ine in piazza agiovedì prossimo contro l’arroganza dell’azienda che ha aperto le procedure di licenziamento in barba alle richieste di sindacati e Governo di utilizzare prima le 13 settimane di ...

