Una gru di 68 tonnellate cade su due operai: salvi per miracolo | video (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incidente è avvenuto in un cantiere di Boppard, in Germania: una gru mobile di 68 tonnellate è caduta, finendo quasi per schiacciare due operai. Il filmato mostra il momento del crollo. La gru cade sopra i due uomini che riescono a rialzarsi e a mettersi in salvo. La presenza di un supporto d'acciaio piegato presente sulla gru ha fortunatamente impedito che accadesse il peggio. Guarda tutti i video Usa, autocisterna si schianta contro lo spartitraffico ed esplode video Terribile incidente sulla I-75 vicino al cavalcavia di Big Reaver Road nel ...Lecco, auto sfonda la vetrina ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 luglio 2021) L'incidente è avvenuto in un cantiere di Boppard, in Germania: una gru mobile di 68è caduta, finendo quasi per schiacciare due. Il filmato mostra il momento del crollo. La grusopra i due uomini che riescono a rialzarsi e a mettersi in salvo. La presenza di un supporto d'acciaio piegato presente sulla gru ha fortunatamente impedito che acsse il peggio. Guarda tutti iUsa, autocisterna si schianta contro lo spartitraffico ed esplodeTerribile incidente sulla I-75 vicino al cavalcavia di Big Reaver Road nel ...Lecco, auto sfonda la vetrina ...

