“Un ascensore per Vincenzo”, scatta la solidarietà per regalare un po’ di normalità al bimbo casertano (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ scattata la solidarietà a Caserta, e non solo, per aiutare il piccolo Vincenzo a recuperare una forma di normalità in un destino che gli ha preservato la più brutta delle sorprese. Il bimbo casertano, a febbraio del 2019, è stato colpito dalla rara sindrome di Guillain-Barrè che lo ha costretto alla sedia a rotelle a 8 anni. Ma insieme alla sua famiglia non hanno mai perso il sorriso. Un entusiasmo che non ha abbattuto i genitori, papà di Caserta e mamma di Durazzano, che hanno cercato di rendere la vita del proprio figlio quanto più normale e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ta laa Caserta, e non solo, per aiutare il piccoloa recuperare una forma diin un destino che gli ha preservato la più brutta delle sorprese. Il, a febbraio del 2019, è stato colpito dalla rara sindrome di Guillain-Barrè che lo ha costretto alla sedia a rotelle a 8 anni. Ma insieme alla sua famiglia non hanno mai perso il sorriso. Un entusiasmo che non ha abbattuto i genitori, papà di Caserta e mamma di Durazzano, che hanno cercato di rendere la vita del proprio figlio quanto più normale e ...

Advertising

stebellentani : se esiste ancora sinistra (esiste?) questa è la pietra tombale per ogni ipotesi di Didattica a distanza. abbiamo ma… - anteprima24 : ** 'Un #Ascensore per #Vincenzo', scatta la #Solidarietà per regalare un po' di normalità al bimbo #Casertano **… - enciro59 : RT @Signorasinasce: Per #Belen un ospedale pubblico blocca sull’ascensore il pulsante del piano in cui Sua Maestà è ricoverata per il liet… - travan28 : RT @Signorasinasce: Per #Belen un ospedale pubblico blocca sull’ascensore il pulsante del piano in cui Sua Maestà è ricoverata per il liet… - MInghingolo : RT @Signorasinasce: Per #Belen un ospedale pubblico blocca sull’ascensore il pulsante del piano in cui Sua Maestà è ricoverata per il liet… -