Tour de France 2021, Mohoric: “Nulla da nascondere, ma contesto modalità” (Di venerdì 16 luglio 2021) “A mio avviso, in generale, si tratta di una buona cosa. Da noi hanno fatto dei controlli, ma non hanno trovato Nulla“. Queste le parole di Matej Mohoric, al termine della 19esima tappa del Tour de France 2021, tornando su quanto accaduto meno di 48 ore fa. Alcuni agenti della Gendarmeria sezione “tutela dell’ambiente e della salute pubblica” hanno perquisito le camere dell’albergo in cui si trovavano i corridori e lo staff della Bahrain, compresa quella del campione di Slovenia. “Ma da un altro punto di vista – aggiunge Mohoric, dopo aver tagliato il traguardo facendo il gesto di ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “A mio avviso, in generale, si tratta di una buona cosa. Da noi hanno fatto dei controlli, ma non hanno trovato“. Queste le parole di Matej, al termine della 19esima tappa delde, tornando su quanto accaduto meno di 48 ore fa. Alcuni agenti della Gendarmeria sezione “tutela dell’ambiente e della salute pubblica” hanno perquisito le camere dell’albergo in cui si trovavano i corridori e lo staff della Bahrain, compresa quella del campione di Slovenia. “Ma da un altro punto di vista – aggiunge, dopo aver tagliato il traguardo facendo il gesto di ...

