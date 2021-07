Stasera Quarto Grado con le ultime news su Saman e Denise Pipitone (Di venerdì 16 luglio 2021) Se Chi l’ha visto ha salutato il pubblico di Rai 3 la passata settimana, con l’ultima puntata in diretta, andando poi in onda con uno speciale, Quarto Grado non si ferma. E anche oggi 16 luglio 2021, vedremo una nuova puntata in diretta del programma di Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ottimi gli ascolti del programma di Rete 4 nelle ultime settimane ha registrato, anche grazie all’interesse mediatico intorno a caso di Denise Pipitone, un vero e proprio boom. E si va in onda quindi anche oggi, con una nuova puntata in diretta. Scopriamo nel dettaglio quelli che sono i casi che saranno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 luglio 2021) Se Chi l’ha visto ha salutato il pubblico di Rai 3 la passata settimana, con l’ultima puntata in diretta, andando poi in onda con uno speciale,non si ferma. E anche oggi 16 luglio 2021, vedremo una nuova puntata in diretta del programma di Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ottimi gli ascolti del programma di Rete 4 nellesettimane ha registrato, anche grazie all’interesse mediatico intorno a caso di, un vero e proprio boom. E si va in onda quindi anche oggi, con una nuova puntata in diretta. Scopriamo nel dettaglio quelli che sono i casi che saranno ...

Advertising

zazoomblog : Quarto Grado le anticipazioni della puntata di stasera - #Quarto #Grado #anticipazioni #della - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “QUARTO GRADO”: la scomparsa di Saman e nuovi interrogatori sul caso di Denise Pipitone - CorriereCitta : Anticipazioni Le Storie di Quarto Grado, stasera 16 luglio in tv: Denise Pipitone e Saman Abbas #quartogrado - deidarts : Stamattina un infermiere mi ha detto che pensava fossi del 1995 stasera un mio parente pensava che facessi il quart… - FSpettacolo : ??????Al via da stasera a #Certaldo fino al 18 luglio 2021, la XXXIII edizione di @Mercantia – Festival Internazional… -