Sonia Bruganelli "ospita" Parpiglia sul jet privato: «Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». Fan furiosi: «Spocchiosa» (Di venerdì 16 luglio 2021) . Oggi, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un video su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, Sonia Bruganelli è sul jet privato direzione Formentera in compagnia di Gabriele Parpiglia. L'imprenditrice offre un buffet al giornalista, che osserva divertito. «Adesso non fare quello che non è mai stato su un aereo privato – dice sarcastica la signora Bonolis – Puoi anche mangiare, non ti chiedo soldi». Parpiglia risponde tra le risate: «Effettivamente è la prima volta sull'aereo ...

