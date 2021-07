Rt, Delta, prime dosi giù, zone gialle e scuole. Covid è ancora un problema (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dato da cui partire per capire cosa succederà nelle prossime settimane è l’aumento dei contagi, dovuto soprattutto alla variante Delta ad alto tasso di trasmissibilità tra chi non è vaccinato e in alcuni casi anche tra chi ha ricevuto una sola dose. L’indice Rt, che indica il numero di persone che possono essere contagiate da una persona che ha contratto il Covid, negli ultimi sette giorni è salito da 0,66 a 0,91, tornando a sfiorare l’1, come non succedeva dallo scorso marzo. Di conseguenza è salita anche l’incidenza settimanale, da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. Solo due settimane fa si era sfiorato il punto più basso della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Il dato da cui partire per capire cosa succederà nelle prossime settimane è l’aumento dei contagi, dovuto soprattutto alla variantead alto tasso di trasmissibilità tra chi non è vaccinato e in alcuni casi anche tra chi ha ricevuto una sola dose. L’indice Rt, che indica il numero di persone che possono essere contagiate da una persona che ha contratto il, negli ultimi sette giorni è salito da 0,66 a 0,91, tornando a sfiorare l’1, come non succedeva dallo scorso marzo. Di conseguenza è salita anche l’incidenza settimanale, da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila. Solo due settimane fa si era sfiorato il punto più basso della ...

