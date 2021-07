Pomezia, chiosco bar nel parco di via Alcide De Gasperi. Zuccalà: ‘Vogliamo premiare l’imprenditoria giovanile’ (Di venerdì 16 luglio 2021) Pomezia- È stato pubblicato l’avviso per l’affidamento in concessione da parte del Comune di Pomezia della gestione del chiosco bar presente all’interno del parco pubblico di Via Alcide De Gasperi. Il bando, a cui è possibile partecipare entro il 30 luglio prossimo, prevede un canone di 500 euro l’anno e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area. “Vogliamo valorizzare uno dei parchi pubblici più grandi, attrezzati e frequentati della Città – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Tra i criteri previsti, la promozione e organizzazione di eventi nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021)- È stato pubblicato l’avviso per l’affidamento in concessione da parte del Comune didella gestione delbar presente all’interno delpubblico di ViaDe. Il bando, a cui è possibile partecipare entro il 30 luglio prossimo, prevede un canone di 500 euro l’anno e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area. “Vogliamo valorizzare uno dei parchi pubblici più grandi, attrezzati e frequentati della Città – spiega il Sindaco Adriano– Tra i criteri previsti, la promozione e organizzazione di eventi nel ...

