Polemiche sul presunto trattamento di favore nei confronti della showgirl pare siano completamente infondate (Di venerdì 16 luglio 2021) Una struttura pubblica che, per “compiacere” e tutelare la privacy di un volto noto, assume le connotazioni di una privata. Questa è l’accusa che i sindacati hanno mosso all’Ospedale di Padova, presso il quale – domenica scorsa, in piena finale degli Europei – Belen Rodriguez ha scelto di partorire Luna Marì, la sua secondogenita. Leggi anche › La notte speciale di Belen Rodriguez: nasce la figlia Luna Marie e l’Italia vince gli Europei Un’ala dell’ospedale chiusa per Belen Rodriguez? «Abbiamo avuto diverse segnalazioni a proposito», conferma Alessandra Stivali della ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 luglio 2021) Una struttura pubblica che, per “compiacere” e tutelare la privacy di un volto noto, assume le connotazioni di una privata. Questa è l’accusa che i sindacati hanno mosso all’Ospedale di Padova, presso il quale – domenica scorsa, in piena finale degli Europei – Belen Rodriguez ha scelto di partorire Luna Marì, la sua secondogenita. Leggi anche › La notte speciale di Belen Rodriguez: nasce la figlia Luna Marie e l’Italia vince gli Europei Un’ala dell’ospedale chiusa per Belen Rodriguez? «Abbiamo avuto diverse segnalazioni a proposito», conferma Alessandra Stivali...

Advertising

carlosibilia : Raggiunto accordo tra #Grillo e #Conte. Quando c'è il dialogo e l'equilibrio, ogni distanza può essere superata. Gr… - metapapero : @itzzzmat leggiti le polemiche sul rinvio Juve Napoli e vedi che cambi idea - lasmart99 : Trovo disgustose le polemiche sul trattamento di #belen in ospedale. Mi sembra chiaro che le precauzioni sono state… - WalterWhiteNH : Inizia una nuova stagione tra le polemiche dei soliti noti, che per interesse personale tirano fango sul Napoli. No… - fainformazione : YouTube: novità per Canali e creators, Shorts globali, polemiche su video deplorevoli Coinvolta in una polemica su… -