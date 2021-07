Noisefeed Injuries, l’algoritmo anti infortunio per evitare di sbagliare acquisti sul mercato (Di venerdì 16 luglio 2021) Si chiama «Noisefeed Injuries» ed è il database che può rivoluzionare le trattative di mercato. E’ basato su un algoritmo anti infortunio di cui potranno usufruire club, scout e medici per evitare acquisti che poi potrebbero rivelarsi sbagliati. Ne parla Il Giornale. Si tratta del più grande database degli infortuni dei calciatori professionisti (ne contiene 75.000 archiviati). E’ utilizzato in sei Paesi (Italia, Inghilterra, Portogallo, Francia , oltre a Stati Uniti e Russia), mappa a livello internazionale 45 competizioni calcistiche. “C’è un algoritmo proprietario che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Si chiama «» ed è il database che può rivoluzionare le trattative di. E’ basato su un algoritmodi cui potranno usufruire club, scout e medici perche poi potrebbero rivelarsi sbagliati. Ne parla Il Giornale. Si tratta del più grande database degli infortuni dei calciatori professionisti (ne contiene 75.000 archiviati). E’ utilizzato in sei Paesi (Italia, Inghilterra, Portogallo, Francia , oltre a Stati Uniti e Russia), mappa a livello internazionale 45 competizioni calcistiche. “C’è un algoritmo proprietario che ...

Advertising

napolista : Ne scrive Il Giornale. Contiene 75mila infortuni in archivio, è utilizzato in sei Paesi, mappa a livello internazio… - infoitsport : Noisefeed Injuries: Gianluca Galliani entra nel Consiglio di Amministrazione - Sportmediaset - AlanAlanmonu : RT @MilanNewsit: MN - Milan-Noisefeed Injuries, il binomio continua: ecco come funziona (PODCAST) - sportli26181512 : MN - Milan-Noisefeed Injuries, il binomio continua: ecco come funziona (PODCAST): Il Milan ha scelto di proseguire… - Cortini1899 : RT @MilanNewsit: MN - Milan-Noisefeed Injuries, il binomio continua: ecco come funziona (PODCAST) -