Netflix, sempre più concreta la possibilità di entrare nel mondo dei videogiochi nel 2022 (Di venerdì 16 luglio 2021) Un paio di mesi fa hanno iniziato a circolare voci sul fatto che Netflix stia entrando nel settore dei videogiochi. Anche se la società non ha confermato le voci, non le ha nemmeno smentite, a differenza di quanto accadde nel 2018 quando sono emerse voci simili. Oggi, un altro rapporto di Bloomberg conferma che l’azienda avrebbe intenzione di entrare sulla scena del gaming nel 2022 già l’anno prossimo, in un ruolo di leadership. Bloomberg afferma che Netflix ha assunto Mike Verdu come “vice presidente dello sviluppo del gioco”. Si tratta di un dirigente che ha già lavorato precedentemente per Electronic ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Un paio di mesi fa hanno iniziato a circolare voci sul fatto chestia entrando nel settore dei. Anche se la società non ha confermato le voci, non le ha nemmeno smentite, a differenza di quanto accadde nel 2018 quando sono emerse voci simili. Oggi, un altro rapporto di Bloomberg conferma che l’azienda avrebbe intenzione disulla scena del gaming nelgià l’anno prossimo, in un ruolo di leadership. Bloomberg afferma cheha assunto Mike Verdu come “vice presidente dello sviluppo del gioco”. Si tratta di un dirigente che ha già lavorato precedentemente per Electronic ...

Advertising

horanvojcee : Che incazzo qui al mare non prende niente e mi di blocca sempre netflix - daily_k_drama : Il drama 'Racket Boys' di SBS ha ridotto la programmazione a 1 episodio a settimana. Di conseguenza slitta l'aggiun… - AirinVein : A classic horror story su netflix è il film horror italiano migliore che abbiamo tirato fuori dai tempi di boh sempre probabilmente - denpopz : Le nominations ai premi sono fatte sempre in base al successo più che alla qualità. Quindi non è così - lismnb : @elyciadl como sempre a netflix odiando gays -