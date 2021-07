Nembro e Alzano, storia dei documenti chiusi a chiave dal Ministero (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - I cittadini non possono sapere sulla base di quali atti 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati in Val Seriana il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando così la mancata ‘zona rossa' in anticipo sul lockdown nazionale che potrebbe avere contribuito a fare di questo territorio in provincia di Bergamo uno dei focolai Covid più micidiali al mondo. E'questo l'esito, almeno per ora, di un complesso iter di accesso agli atti cominciato quasi un anno fa dall'AGI con una richiesta al Ministero dell'Interno di poterli consultare. Il Tar aveva detto al Ministero di divulgarli entro un mese Lo ha deciso il Consiglio di ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - I cittadini non possono sapere sulla base di quali atti 400 uomini e donne, tra carabinieri, polizia, guardia di finanza ed esercito, vennero inviati in Val Seriana il 5 marzo 2020 e poi ritirati 3 giorni dopo, determinando così la mancata ‘zona rossa' in anticipo sul lockdown nazionale che potrebbe avere contribuito a fare di questo territorio in provincia di Bergamo uno dei focolai Covid più micidiali al mondo. E'questo l'esito, almeno per ora, di un complesso iter di accesso agli atti cominciato quasi un anno fa dall'AGI con una richiesta al Ministero dell'Interno di poterli consultare. Il Tar aveva detto al Ministero di divulgarli entro un mese Lo ha deciso il Consiglio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nembro Alzano Quei documenti sotto chiave: la verità sull' esercito a Bergamo Il governo Conte II ha già disposto la quarantena di Codogno e Vo' Euganeo, ma la Regione Lombardia chiede di fare lo stesso anche tra Nembro e Alzano Lombardo. I ministeri inviano personale sul ...

Covid. Bergamo, i familiari delle vittime chiedono i danni Primo: si poteva fare una zona rossa tra Alzano Lombardo e Nembro? Come persone informate sui fatti sono stati ascoltati i vertici lombardi e nazionali della gestione dell'emergenza, compresi Attilio ...

