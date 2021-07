Motocross | Tom Vialle salterà il GP d’Olanda in MX2 per infortunio Riconferma iridata sempre più difficile

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si complica ulteriormente il tentativo di difesa del titolo nel Mondiale MX2 da parte di Tom, costretto a saltare il prossimo Gran Premio2021 per recuperare completamente da un. Il campione iridato in carica della MX2 ha infatti rimediato una piccola frattura alla mano destra durante una caduta in allenamento, provando comunque a gareggiare senza successo sia a Matterley Basin che a Maggiora. Dopo la straordinaria doppietta in apertura di stagione ad Orlyonok (GP di Russia),ha messo a referto due “zeri” molto pesanti in Gran Bretagna e Italia scivolando all’undicesimo posto in classifica ...

