Monopattini Bird a conquista periferie | da oggi non più solo centro

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – Ielettrici alladellee delle semidi Roma., azienda leader nel settore della micro-mobilità in sharing presente in oltre 250 città nel mondo e 13 in Italia, ha deciso di estendere la disponibilità del proprio servizio dia noleggio: non piùstorico, dai mezzi green a due ruote si troveranno anche nei quartieri di Monte Sacro, Talenti, Portuense, Ostiense, Garbatella, Eur, Roma 70, Ardeatino e Pigneto. L’estensione del servizio nei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monopattini Bird

RomaDailyNews

... piattaforma già ampiamente abusata dal settore deielettrici con proposte di ogni tipo ... La formula da scegliere è chiaramente quella degli Early, una tiratura limitata per i primi ......della 18 ) - fino all'ordinanza per vietare la vendita del vetro e anche la limitazione deielettrici nella zona interessata. Sono state infatti contattate anche le ditte Lime eper ...Annunciato qualche mese fa, NIU KQi3 entra nel vivo del lancio in Italia e sfrutta Indiegogo, piattaforma già ampiamente abusata dal settore dei monopattini elettrici con proposte di ogni tipo e prove ...Fino al 34% di sconto per chi prenoterà su Indiegogo il monopattino elettrico NIU in entrambe le versioni (Sport o Pro) ...