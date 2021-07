"Meloni ha la memoria corta, FdI ha un'intera rete Rai? Alzano il prezzo solo per avere compensanzioni" (Di venerdì 16 luglio 2021) "Il Centrodestra è compatto e lo dimostrerà anche mercoledì in occasione del voto Parlamentare sul presidente della Rai. Sinceramente sono stupito dell'atteggiamento di alcuni rappresentanti di Fratelli d'Italia che forse hanno dimenticato che la Lega ha ceduto loro la vice presidenza della Camera, un posto da questore, la presidenza del Copasir e li ha... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) "Il Centrodestra è compatto e lo dimostrerà anche mercoledì in occasione del voto Parlamentare sul presidente della. Sinceramente sono stupito dell'atteggiamento di alcuni rappresentanti di Fratelli d'Italia che forse hanno dimenticato che la Lega ha ceduto loro la vice presidenza della Camera, un posto da questore, la presidenza del Copasir e li ha... Segui su affaritaliani.it

