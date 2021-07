LIVE Tour de France 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | in sei in avanscoperta | due minuti di margine

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.53 In precedenza abbiamo visto David Gaudu andare verso l’ammiraglia per potersi far medicare le dita, evidentemente contuse dopo la caduta di inizio giornata. 12.50 Il gruppo continua ad andare a velocità di crociera per permettere a tutti di rientrare. E nel mentre, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Jonas Tutsch (EF Education-Nippo), Simon Clarke (Qhubeka Nexthash), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) vedono il loro vantaggio salire sensibilmente, ora di ...