"I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi. Disgustoso dire che siano un problema" (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel giorno della morte improvvisa dell’attore Libero De Rienzo, Vanity Fair pubblica un’intervista fatta un anno fa, ma rimasta inedita. Nella conversazione, avvenuta in un Bistrot di Roma, l’attore raccontava la sua vita, lavorativa e quotidiano. Parla dei film fatti e del rapporto con il suo mondo - “io ne ho due di attori amici. Sono un po’ fuori dai giri”, dice a Federico Rocca - degli esordi, delle sue passioni extra lavorative, dal mare alla falegnameria ai libri, e del tempo che passa. Al giornalista che gli chiede se si sente grande risponde: “Mi sento dannatamente vecchio. Ho fatto un patto con mia moglie: ogni volta che fa un figlio io metto 5 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel giorno della morte improvvisa dell’attore Libero De Rienzo, Vanity Fair pubblica un’intervista fatta un anno fa, ma rimasta inedita. Nella conversazione, avvenuta in un Bistrot di Roma, l’attore raccontava la sua, lavorativa e quotidiano. Parla dei film fatti e del rapporto con il suo mondo - “io ne ho due di attori amici. Sono un po’ fuori dai giri”, dice a Federico Rocca - degli esordi, delle sue passioni extra lavorative, dal mare alla falegnameria ai libri, e del tempo che passa. Al giornalista che gli chiede se si sente grande risponde: “Mi sento dannatamente vecchio. Ho fatto un patto con mia moglie: ogni volta che fa uno io metto 5 ...

"I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi. Disgustoso dire che siano un problema" Ho fatto un patto con mia moglie: ogni volta che fa un figlio io metto 5 chili in 5 anni, e lei rimane identica. Sembra che li abbia fatti io, i figli". E proprio ai figli era dedicata gran parte dell ...

