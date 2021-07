Green Pass, un decreto lo renderà obbligatorio. Dubbi per i ristoranti (Di venerdì 16 luglio 2021) Green Pass, si va verso l’approvazione di un decreto che lo renderà obbligatorio per partecipare a eventi pubblici e trasporti, ma resta il nodo ristoranti Un decreto del Governo renderà obbligatorio il Green Pass completo per poter accedere a tutti i luoghi dove si possono verificare assembramenti. Tra i luoghi e gli eventi dove si potrà accedere solo con Green Pass potrebbero esserci stadi e concerti, sale spettacoli che possono raggiungere anche il 100% della capienza. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 luglio 2021), si va verso l’approvazione di unche loper partecipare a eventi pubblici e trasporti, ma resta il nodoUndel Governoilcompleto per poter accedere a tutti i luoghi dove si possono verificare assembramenti. Tra i luoghi e gli eventi dove si potrà accedere solo conpotrebbero esserci stadi e concerti, sale spettacoli che possono raggiungere anche il 100% della capienza. ...

