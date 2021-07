"Green pass soft all'inizio, ma se aumentano i contagi linea dura" (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibile incremento anche abbastanza importante del numero dei contagi". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) "La situazione in Europa è il preludio a un possibile incremento anche abbastanza importante del numero dei". Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano, intervistato da Affaritaliani.it, commenta così l'aumento dell'indice Rt a 0,91 e la rapida diffusione del Covid, legata soprattutto alla variante Delta, in Europa e nel mondo. "Spero... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se… - GiancarloDeRisi : RT @borghi_claudio: Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrificato… - Piero42395724 : RT @molumbe: Con la minaccia di dover presentare il green pass per alloggiare in albergo, bersi un caffè o mangiare al ristorante è stato o… -