Green Pass obbligatorio per treni, palestre, bar e ristoranti (Di venerdì 16 luglio 2021) Estendere l’obbligo del Green Pass per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni): è una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione della cabina di regia, prevista lunedì o martedì prossimi. La misura ricorda il ‘certificato verde’ alla francese, con obbligo di vaccinazione per i viaggi a grande distanza, ma per il resto il ‘Green Pass Italia’ dovrebbe essere meno restrittivo di quello di Emmanuel Macron. Tra i provvedimenti ai quali pensa il governo su suggerimento dei tecnici c’è anche quello di riservare – almeno per alcune attività – l’utilizzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Estendere l’obbligo delper l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o): è una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione della cabina di regia, prevista lunedì o martedì prossimi. La misura ricorda il ‘certificato verde’ alla francese, con obbligo di vaccinazione per i viaggi a grande distanza, ma per il resto il ‘Italia’ dovrebbe essere meno restrittivo di quello di Emmanuel Macron. Tra i provvedimenti ai quali pensa il governo su suggerimento dei tecnici c’è anche quello di riservare – almeno per alcune attività – l’utilizzo ...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - robertofederic8 : RT @barbarab1974: Il green pass ferma le varianti ? Fatemi capire . E… quanta gente abbiamo in ospedale a causa delle varianti ? E… i vacci… - HANIA243474887 : RT @AlfioKrancic: La tragedia ambientale in Germania è dovuta ai 'cambiamenti climatici'. Ergo dobbiamo dare una poderosa spinta verso la… -