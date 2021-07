Festival di Cannes 2021: Deception, il tradimento borghese di Arnaud Desplechin e Philip Roth (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 1990 usciva Inganno di Philip Roth. Il romanzo con il protagonista omonimo dell’autore, ma non autobiografico per sua stessa ammissione, metteva in luce i lati più intimi del tradimento attraverso il lungo dialogo tra questo scrittore americano a lavoro nel suo studio londinese, la sua amante inglese, la moglie e amanti del passato. La treccia di donne intorno a questo personaggio ha sempre intrigato il regista Arnaud Desplechin, così, girato di soppiatto nel settembre 2020 durante la prima riesplosione del Covid e la catena di chiusure europee, il suo Tromperie, questo il titolo originale francese del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 1990 usciva Inganno di. Il romanzo con il protagonista omonimo dell’autore, ma non autobiografico per sua stessa ammissione, metteva in luce i lati più intimi delattraverso il lungo dialogo tra questo scrittore americano a lavoro nel suo studio londinese, la sua amante inglese, la moglie e amanti del passato. La treccia di donne intorno a questo personaggio ha sempre intrigato il regista, così, girato di soppiatto nel settembre 2020 durante la prima riesplosione del Covid e la catena di chiusure europee, il suo Tromperie, questo il titolo originale francese del ...

Advertising

giuliapompili : Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong K… - Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - Cioccolatacald3 : @Festival_Cannes 40 paesi aspettano @daymelloreal ?????? - Mike71908739 : RT @giuliapompili: Pazzesco: il Festival di Cannes decide all'ultimo momento di proiettare 'Revolution of our times', il doc su Hong Kong,… -