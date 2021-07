"Eventi metereologici estremi saranno sempre più violenti e prevederli sarà difficile" (Di venerdì 16 luglio 2021) Eventi metereologici estremi saranno sempre più violenti e prevederli sarà sempre più difficile. Ad affermarlo in un’intervista rilasciata al Corriere della sera è Massimiliano Pasqui dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Pasqui commenta con il quotidiano quanto sta accadendo in queste ore in Germania, dove le alluvioni hanno causato oltre 80 morti e molti dispersi. “Eventi meteorologici estremi come quello accaduto in Germania sono rari nel tempo ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021)piùpiù. Ad affermarlo in un’intervista rilasciata al Corriere della sera è Massimiliano Pasqui dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Pasqui commenta con il quotidiano quanto sta accadendo in queste ore in Germania, dove le alluvioni hanno causato oltre 80 morti e molti dispersi. “meteorologicicome quello accaduto in Germania sono rari nel tempo ma ...

