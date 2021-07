+Europa: al via II congresso, tra gli ospiti Letta, Calenda, Sala (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Inizia oggi, venerdì 16 luglio, fino a domenica 18 luglio 2021, presso l'Hotel Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino, Roma) il secondo congresso di Più Europa dal titolo “Tempo di crescere”, che eleggerà del Segretario politico, i membri dell'assemblea nazionale e le altre cariche statutarie. I lavori si apriranno oggi con le relazioni del Presidente, Simona Viola, del tesoriere, Michele Usuelli, e con il saluto di Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma, di Beppe Sala, sindaco di Milano (in video) e del segretario del Psi, Enzo Maraio. Nella mattinata di domani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Inizia oggi, venerdì 16 luglio, fino a domenica 18 luglio 2021, presso l'Hotel Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2, 00054 Fiumicino, Roma) il secondodi Più Europa dal titolo “Tempo di crescere”, che eleggerà del Segretario politico, i membri dell'assemblea nazionale e le altre cariche statutarie. I lavori si apriranno oggi con le relazioni del Presidente, Simona Viola, del tesoriere, Michele Usuelli, e con il saluto di Carlo, leader di Azione e candidato sindaco a Roma, di Beppe, sindaco di Milano (in video) e del segretario del Psi, Enzo Maraio. Nella mattinata di domani, ...

Advertising

_arianna : “La più grave sospensione dei diritti democratici in Europa dopo la seconda guerra mondiale”. Perché è importante p… - limesonline : ???????? Appunto geopolitico via @dlfabbri Il vertice tra Biden e Merkel palesa l'Europa che hanno in mente ora gli Us… - petergomezblog : Una riforma opposta a quella che chiedeva esplicitamente l’Europa, processi più lunghi e più impunità: gli effetti… - Lucanineuropa : Il diario di Sofia: la storia della Nave degli incanti riparte da Matera - TV7Benevento : +Europa: al via II congresso, tra gli ospiti Letta, Calenda, Sala... -