Dal clima allarmi sempre più potenti: il tempo per salvarci è già scaduto (Di venerdì 16 luglio 2021) A guardare quanto sta accadendo in Germania sembra di essere in Italia: alluvioni come mai viste da tre secoli, decine di vittime, case e infrastrutture distrutte, p ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 16 luglio 2021) A guardare quanto sta accadendo in Germania sembra di essere in Italia: alluvioni come mai viste da tre secoli, decine di vittime, case e infrastrutture distrutte, p ... sul sito.

Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 #ANSA - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Svolta europea per il clima, stop alle vendite di auto a benzina dal 2035 #ANSA - AutoElettrica : Fit for 55 e Piazza Affari: titoli e settori più sensibili al maxi piano Ue sul clima: Il piano prevede inoltre che… - EmergenzaH24 : RT @giornaleprociv: - Clima, la sfida dell`Ue: stop alle auto benzina e diesel dal 2035 - @Adnkronos - Il governo studia il nuovo green pa… -