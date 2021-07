Covid, Puoti: “Ricoverati non vaccinati e no vax” (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi all’ospedale Niguarda di Milano “ci sono 13 Ricoverati per Covid, 4 in terapia intensiva e 9 in degenza ordinaria in Malattie infettive. I pazienti che arrivano adesso sono principalmente non vaccinati e, in misura minore, non vaccinati col ciclo completo, quindi solo con la prima dose. La maggior parte non ha fatto né prima né seconda. Non tutti sono no vax, c’è chi non ha fatto in tempo a vaccinarsi” . A raccontarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Puoti, direttore Malattie infettive del Niguarda. “Tra i 9 Ricoverati in degenza ordinaria c’è chi ha dichiarato apertamente di non aver ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Oggi all’ospedale Niguarda di Milano “ci sono 13per, 4 in terapia intensiva e 9 in degenza ordinaria in Malattie infettive. I pazienti che arrivano adesso sono principalmente none, in misura minore, noncol ciclo completo, quindi solo con la prima dose. La maggior parte non ha fatto né prima né seconda. Non tutti sono no vax, c’è chi non ha fatto in tempo a vaccinarsi” . A raccontarlo all’Adnkronos Salute è Massimo, direttore Malattie infettive del Niguarda. “Tra i 9in degenza ordinaria c’è chi ha dichiarato apertamente di non aver ...

