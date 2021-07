Covid, 2.898 nuovi casi e 11 decessi in 24 ore (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.898 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 2.455) a fronte di 205.602 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’1,41%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 11 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9 registrati ieri. I guariti sono 1.070 e gli attuali positivi salgono a 42.714 (1.814 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.088, uno in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 161 ricoverati (+8 unità) con 13 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 41.465 persone. La regione con il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.898 idi Coronavirus in Italia (ieri 2.455) a fronte di 205.602 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell’1,41%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 11 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9 registrati ieri. I guariti sono 1.070 e gli attuali positivi salgono a 42.714 (1.814 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.088, uno in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 161 ricoverati (+8 unità) con 13ingressi. In isolamento domiciliare sono 41.465 persone. La regione con il ...

