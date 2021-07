Cina pronta a superare l’Italia per il record di siti Unesco (Di venerdì 16 luglio 2021) La Cina potrebbe presto superare l’Italia nella classifica dei paesi con il maggior numero di siti patrimonio mondiale dell’umanità. I due paesi occupano attualmente la prima posizione nella speciale classifica dei luoghi riconosciuti dall’Unesco di “eccezionale valore universale”, entrambi con 55 siti. Tuttavia, dopo la 44/ma sessione del comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco, che inizia oggi e si terrà fino al 31 luglio nella città di Fuzhou in Cina, uno dei due paesi potrebbe rimanere solo al primo posto. Il comitato, composto da 21 membri, ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Lapotrebbe prestonella classifica dei paesi con il maggior numero dipatrimonio mondiale dell’umanità. I due paesi occupano attualmente la prima posizione nella speciale classifica dei luoghi riconosciuti dall’di “eccezionale valore universale”, entrambi con 55. Tuttavia, dopo la 44/ma sessione del comitato del patrimonio mondiale dell’, che inizia oggi e si terrà fino al 31 luglio nella città di Fuzhou in, uno dei due paesi potrebbe rimanere solo al primo posto. Il comitato, composto da 21 membri, ...

Advertising

LuigiColline : RT @insideoverita: L'Europa è pronta per l'autonomia strategica spaziale? Le prospettive non sono pienamente negative, ma restano sfide da… - insideoverita : L'Europa è pronta per l'autonomia strategica spaziale? Le prospettive non sono pienamente negative, ma restano sfid… - cassapronostici : Scommessa pronta Super League Cina domenica 18 luglio 2021 - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Afghanistan #SCO (Shanghai Cooperation Organization) pronta a impegnarsi a… - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Italia: Afghanistan, Cina pronta a mediare 'ma non diventi ritrovo terroristi' -