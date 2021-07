Caccia agli indecisi del vaccino, Open Day Pfizer ad Avellino (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domenica 18 luglio 2021 ad Avellino l’Open Day Pfizer ad accesso libero promosso dall’Asl nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. Il Centro Vaccinale di Avellino – Paladelmauro sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domenica 18 luglio 2021 adl’Dayad accesso libero promosso dall’Asl nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. Il Centro Vaccinale di– Paladelmauro sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia dia partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale Soresa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

