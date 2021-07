Beastars 2 | la recensione | Legoshi e Louis protagonisti assoluti della seconda stagione

(Di venerdì 16 luglio 2021) La nostradi2, la nuovadel particolarissimo anime giapponese distribuita in Italia da Netflix dal 15 luglio 2021. Finalmente possiamo scrivere ladi2, l'abbiamo tanto attesa e adesso ladi questo particolarissimo anime è disponibile su Netflix dal 15 luglio 2021. Ispirato all'omonimo manga di Paru Itagaki e diretto da Shinichi Matsumi, l'anime ci trasporta in un mondo popolato di animali antropomorfi, un luogo dove la società è portata avanti dal delicato equilibrio istaurato tra erbivori e carnivori. ...

Finalmente possiamo scrivere ladi2 , l'abbiamo tanto attesa e adesso la seconda stagione di questo particolarissimo anime è disponibile su Netflix dal 15 luglio 2021. Ispirato all'omonimo manga di Paru Itagaki ...8 /10 su 741 voti. Titolo originale : ?????? , uscita : 10 - 10 - 2019. Stagioni : 2.(stagione 2) - Ladei 12 episodi della serie animata (su Netflix) 15/07/2021serie tv di Gioia Majuna Prosegue al meglio l'adattamento per il piccolo schermo del manga ...Una serie che, nonostante le evidenti similitudini con il capolavoro della Disney Zootropolis, ha saputo distinguersi grazie agli ottimi personaggi e alla sua notevole profondità (leggete la nostra ...E voi cosa ne dite? Recupererete Beastars 2 su Netflix? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui non abbiate mai visto l'anime, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della ...