Anderlecht-Ajax (amichevole, 16 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Giocando Tadic e Haller (Di venerdì 16 luglio 2021) Sfida ricca di fascino nella cornice del Lotto Park, che tra l'altro potrà ospitare il pubblico: venerdì sera, in un incontro amichevole, si sfideranno Anderlecht ed Ajax. La squadra belga, che ha già disputato tre incontri amichevoli, giocherà quest'incontro a dieci giorni dalla prima gara di Jupiler League, per cui dovrebbe essere più avanti dell'Ajax, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

