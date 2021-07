Un “rituale” super bio anche per i capelli da On The Wild Side

(Di giovedì 15 luglio 2021) MILANO – Autenticamente naturale, potente, libera, sensoriale, etica ed ecosostenibile. È questa la bellezza secondo On The, la linea made in France with love che ha reinventato la cosmesi catturando l’energia vibrante della natura selvaggia. LaBeauty ideata da Anne-Sophie Nardy, una vera innovazione formulistica, ha inaugurato il concetto dibiologico: racchiude infatti, tra i suoi ingredienti, preziosi principi attivi estratti da piante selvatiche, raccolte a mano nel cuore di foreste incontaminate. Ed è proprio grazie all’habitat naturale, che alberi ed erbe sviluppano un’ef?cacia estrema, ben ...

Advertising

emiIiafede : Comunque mi stavo dimenticando di eseguire il mio rituale pre esame ovvero ascoltare ansia no dell'fsk ed ero tipo… -

Ultime Notizie dalla rete : rituale super

3bmeteo

Dry skin brushing Questo trattamento consiste in un massaggio corporilassante , ma allo ... Finito il tempo della spazzolatura puoi completare ilcon un massaggio manuale agli oli ...... logicamente allegri e inebriati dall'eccessivo vino bevuto, conseguenza delgiro fra ... in una situazione così complicata che probabilmente porterà a situazioni nuove e innovative,Lega ...MILANO - Autenticamente naturale, potente, libera, sensoriale, etica ed ecosostenibile. È questa la bellezza secondo On The Wild Side, la linea made in ...Tra riti, promesse e scaramanzie, non è passato inosservato il gesto del cantante Clementino dopo la vittoria dell'Italia agli Euro 2020. Foto: Kikapress ...