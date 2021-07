Tragedia a Città di Castello: Bimbo di 6 anni muore in Piscina (Di giovedì 15 luglio 2021) Tragedia a Città di Castello: Bimbo di 6 anni annega a bordo Piscina: ipotesi malore, il piccolo sapeva nuotare La Tragedia a Città di Castello: un bambino di sei anni che stava partecipando a un campo estivo è stato trovato morto sul bordo di una Piscina in una struttura ricettiva. Il piccolo potrebbe essere stato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021)didi 6annega a bordo: ipotesi malore, il piccolo sapeva nuotare Ladi: un bambino di seiche stava partecipando a un campo estivo è stato trovato morto sul bordo di unain una struttura ricettiva. Il piccolo potrebbe essere stato

