Advertising

TgrRaiLombardia : Tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamenti illeciti in Lombardia: 60 a processo tra cui l' ex parlamentare… - CorriereQ : Tangenti: a processo Lara Comi e altri - iconanews : Tangenti: a processo Lara Comi e altri - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tangenti: a processo Lara Comi e altri: (ANSA) - MILANO, 15 LUG - Sono stati mandati a processo a… - Forever_Purple : #Tangenti: a processo Lara #Comi e altri.... Sono stati mandati a processo a #Milano oltre 60 imputati, tra cui l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti processo

Agenzia ANSA

Sono stati mandati aa Milano oltre 60 imputati, tra cui l'ex eurodeputata di FI, Lara Comi, l'ex vicecoordinatore lombardo 'azzurro' ed ex consigliere comunale milanese, Pietro Tatarella, e il consigliere ......e anche inquinamento ambientale . Niente "finanza sostenibile" come vorrebbero le ultime ... Non solo, secondo quanto contenuto nelle carte del maxicontro la Segreteria di Stato ...(ANSA) – MILANO, 15 LUG – Sono stati mandati a processo a Milano oltre 60 imputati, tra cui l’ex eurodeputata di FI, Lara Comi, l’ex vicecoordinatore lombardo ‘azzurro e ...Sono stati mandati a processo a Milano oltre 60 imputati, tra cui l'ex eurodeputata di FI, Lara Comi, l'ex vicecoordinatore lombardo 'azzurro' ed ex consigliere comunale milanese, Pietro Tatarella, e ...