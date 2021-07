Roberto Mancini: un modello per la dirigenza scolastica. Lettera (Di giovedì 15 luglio 2021) Inviata da Enrico Maranzana - L’Italia ha vinto gli europei di calcio. Il contributo dell’allenatore Roberto Mancini è stato essenziale. Egli ha saputo costituire un gruppo coeso, collaborativo, in cui tutti i giocatori, per conquistare il prestigioso trofeo, hanno messo a frutto, sinergicamente, le loro potenzialità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Inviata da Enrico Maranzana - L’Italia ha vinto gli europei di calcio. Il contributo dell’allenatoreè stato essenziale. Egli ha saputo costituire un gruppo coeso, collaborativo, in cui tutti i giocatori, per conquistare il prestigioso trofeo, hanno messo a frutto, sinergicamente, le loro potenzialità. L'articolo .

