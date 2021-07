OPEC, domanda petrolio a livelli pre-pandemia nel 2022 (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – La crescita della domanda globale di petrolio nel 2021 è prevista a 6,0 milioni di barili al giorno (MB/giorno), invariata rispetto alla valutazione del mese scorso, mentre la domanda totale di petrolio raggiungerà una media di 96,6 MB/giorno. È quanto sostiene l’OPEC, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, nel suo Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato. Il primo trimestre 2021 è stato rivisto al ribasso, a fronte di una domanda più debole del previsto nei principali Paesi consumatori dell’OCSE, ma ciò è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – La crescita dellaglobale dinel 2021 è prevista a 6,0 milioni di barili al giorno (MB/giorno), invariata rispetto alla valutazione del mese scorso, mentre latotale diraggiungerà una media di 96,6 MB/giorno. È quanto sostiene l’, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di, nel suo Monthly Oil Market Report, il documento mensile che analizza i trend di mercato. Il primo trimestre 2021 è stato rivisto al ribasso, a fronte di unapiù debole del previsto nei principali Paesi consumatori dell’OCSE, ma ciò è ...

Advertising

DividendProfit : OPEC, domanda petrolio a livelli pre-pandemia nel 2022 - CEReconomia : +Mercato petrolifero+ Il prezzo del #petrolio raggiunge i massimi degli ultimi sei anni. La domanda per il 2021 è a… - carlopao86 : RT @icebergfinanza: Anche se l'OPEC decidesse di aumentare la produzione ad agosto, quel greggio non raggiungerà mai le raffinerie fino all… - Lukyluke311 : RT @icebergfinanza: Anche se l'OPEC decidesse di aumentare la produzione ad agosto, quel greggio non raggiungerà mai le raffinerie fino all… - BobToney65 : RT @icebergfinanza: Anche se l'OPEC decidesse di aumentare la produzione ad agosto, quel greggio non raggiungerà mai le raffinerie fino all… -