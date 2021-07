Meme Chiellini-Saka, il fallo è tutto da ridere. Il video con i migliori... (Di giovedì 15 luglio 2021) Il web si è scatenato: il fallo di Chiellini su Saka in Italia-Inghilterra è diventato virale. Le migliori in questo video di Mediagol Leggi su mediagol (Di giovedì 15 luglio 2021) Il web si è scatenato: ildisuin Italia-Inghilterra è diventato virale. Lein questodi Mediagol

Advertising

Corriere : Chiellini e Saka, Mancini come la Regina: i meme più divertenti della finale tra Italia... - XoXoFromTroy : Sto collezionando i meme di Chiellini. - sokisshim : RT @Leohands_: Ragazzi il meme di Chiellini che tira il giocatore dell'Inghilterra dal colletto non lo troviamo divertente perché razzista… - nuaeges : RT @Leohands_: Ragazzi il meme di Chiellini che tira il giocatore dell'Inghilterra dal colletto non lo troviamo divertente perché razzista… - GCugini : 25 esilaranti immagini e meme mostrano cosa Chiellini ha davvero fatto durante Inghilterra-Italia -