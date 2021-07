(Di giovedì 15 luglio 2021)Stagione 1 Titolo originale:Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Avventura, azione, fantascienza Produzione: Marvel Studios Distribuzione: Disney+ Ideatore: Michael Waldron Stagione: 1 Puntate: 6 Attori: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku Trailer italiano della serieTratta dagli omonimi fumetti della Marvel Comics,è la terza serie Fase Quattro del MCU che si svolge dopo gli eventi narrati in Avengers: Endgame, prodotta dai Marvel Studios e Michael Waldron, che vede come protagonista il Dio dell’inganno della ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Serial Chiller: gli slow burn più belli delle serie tv/Loki: l’analisi del finale - Majden3 : RT @fumettologica: Le easter egg del sesto episodio di “Loki”. - fumettologica : Le easter egg del sesto episodio di “Loki”. - occhiocine : Loki (2021): alla scoperta dei misteri dello spazio-tempo - _ComicsUniverse : Vi lasciamo questo speciale degli amici di @marvelcinemaita su #Loki ?? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Loki 2021

La star diha confermato non solo il suo ritorno nella serie nel ruolo del Dio dell'Inganno, ma anche anticipato che la serie influenzerà il MCU. L'attore sembra anche aver suggerito che uno ...Al momento '' è l'unica delle tre serie Marvel Studios ad essere stata rinnovata. Per WandaVision - la prima serie Marvel Studios che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ...L'attore britannico protagonista della serie TV Marvel Loki parla dei suoi momenti più belli e del suo impegno come produttore.Dopo esser giunta al suo finale di stagione ed esser stata rinnovata per una seconda stagione, lo sceneggiatore della serie TV Loki, Michael Waldron, durante il suo intervento in un podcast ha ...