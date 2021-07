Lecce | auto sfonda la vetrina di un bar | nessun ferito

(Di giovedì 15 luglio 2021) Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , sul luogo sono arrivati i vigili urbani e il 118. I soccorsi hanno aiutato la conducente 55 anni, sotto shock, per poi trasportarla in ospedale per ...

Ha ingranato la prima anziché la retromarcia, ed è finita dritta nella vetrata del Bar degli Angeli a, travolgendo i tavolini in quel momento liberi ( VIDEO ). L'incidente è avvenuto alle 9 di oggi, 15 luglio, in via Benedetto Croce. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno , sul luogo sono ...Un'ha sfondato una delle vetrine di un bar di, in via Benedetto Croce, finendo all'interno del locale a ridosso del cuore commerciale della città, di fronte a molti avventori, tutti illesi. ...Un'auto ha sfondato una delle vetrine di un bar di Lecce, in via Benedetto Croce, finendo all'interno del locale a ridosso del cuore commerciale della città, di fronte a molti avventori, tutti illesi.Vuole inserire la retromarcia, ma ingrana la prima: 55enne sfonda vetrata di un bar a Lecce. Nessun ferito - Guarda le repliche di Telebari e leggi le ultime notizie della città di Bari su www.telebar ...