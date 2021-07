Koulibaly chiede chiarezza: De Laurentiis pronto a vendere (Di giovedì 15 luglio 2021) Kalidou Koulibaly e Aurelio De Laurentiis, faccia a faccia a Dimaro. Il difensore senegalese vuole chiarezza sul suo futuro. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, Koulibaly ha chiesto un incontro proprio per capire cosa ne sarà di lui nell’immediato futuro, se deve tenere le valigie pronte o se deve restare in azzurro. L’intenzione del calciatore è chiara, vorrebbe restare ancora a Napoli ma vuole sentirselo dire da De Laurentiis in persona. La valutazione di De Laurentiis su Koulibaly -ma il Napoli ha maledettamente bisogno di vendere e quindi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 luglio 2021) Kalidoue Aurelio De, faccia a faccia a Dimaro. Il difensore senegalese vuolesul suo futuro. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport,ha chiesto un incontro proprio per capire cosa ne sarà di lui nell’immediato futuro, se deve tenere le valigie pronte o se deve restare in azzurro. L’intenzione del calciatore è chiara, vorrebbe restare ancora a Napoli ma vuole sentirselo dire da Dein persona. La valutazione di Desu-ma il Napoli ha maledettamente bisogno die quindi ...

Advertising

zazoomblog : Koulibaly chiede chiarezza: De Laurentiis pronto a vendere - #Koulibaly #chiede #chiarezza: - _SiGonfiaLaRete : Rinnovo #Insigne, ieri l’agente era a #CastelVolturno ma #ADL era assente. Soluzione lontana. #Koulibaly, vuole chi… - JakePaxton6 : RT @Napoli_Report: L’#Everton ha offerto €35M+bonus per #Koulibaly. Il #Napoli chiede €60M. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un rial… - leone1995201925 : RT @Napoli_Report: L’#Everton ha offerto €35M+bonus per #Koulibaly. Il #Napoli chiede €60M. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un rial… - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: L’#Everton ha offerto €35M+bonus per #Koulibaly. Il #Napoli chiede €60M. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà un rial… -