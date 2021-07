Ischia, il Comune ha deciso: obbligo di green pass per la Festa di Sant’Anna (Di giovedì 15 luglio 2021) Ischia: sarà necessario essere muniti del green pass per assistere alla Festa di Sant’Anna (in programma lunedì’ 26 luglio). Lunedì 26 luglio, a Ischia tornerà a festeggiare la storica Festa di Sant’Anna, appuntamento che torna dopo un anno di stop causa pandemia. E, per cercare una protezione quanto più forte possibile contro il Covid 19, Leggi su 2anews (Di giovedì 15 luglio 2021): sarà necessario essere muniti delper assistere alladi(in programma lunedì’ 26 luglio). Lunedì 26 luglio, atornerà a festeggiare la storicadi, appuntamento che torna dopo un anno di stop causa pandemia. E, per cercare una protezione quanto più forte possibile contro il Covid 19,

Advertising

adpucci : @pier_m si' ma dove sei localizzato a Ischia? sono 6 comuni e di sera/notte con tutte le curve e montagne non e' pr… - gadmeischia : Gaetano Di Meglio | Se un sindaco passa le sue giornate a Roma e quando torna a Ischia studia come trovare un soste… - gadmeischia : Gaetano Di Meglio | Se un sindaco passa le sue giornate a Roma e quando torna a Ischia studia come trovare un soste… -