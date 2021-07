Insulti razzisti contro giocatori inglesi | cinque arresti in Inghilterra

(Di giovedì 15 luglio 2021) Prima la ferma condanna, unanime a tutti i livelli della società britannica, seguita da un motto di solidarietà nazionale, quindi le indagini di Scotland Yard e adesso gli: tolleranza zero ...

Prima la ferma condanna, unanime a tutti i livelli della società britannica, seguita da un motto di solidarietà nazionale, quindi le indagini di Scotland Yard e adesso gli arresti: tolleranza zero contro quei tifosi inglesi che si sono macchiati di insulti razzisti ai tre giocatori neri dell'Inghilterra che hanno sbagliato i rigori durante la finale di Euro 2020 contro l'Italia.