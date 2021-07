Gli Usa preparano un ritiro graduale dall’Ira (Di giovedì 15 luglio 2021) L’’amministrazione statunitense del presidente Jeo Biden sta preparando il ritiro delle sue truppe dall’Iraq, che sarà però diverso da quello avvenuto in Afghanistan. Una delegazione dell’amministrazione Usa ha discusso il 15 luglio con le autorità irachene a Baghdad circa i meccanismi per il ritiro delle sue forze dal Paese, in vista di una nuova fase di cooperazione. L’ufficio stampa del governo iracheno ha annunciato che il primo ministro, Mustafa Al-Kazemi, ha ricevuto una delegazione Usa guidata da Brett McGurk, coordinatore del desk Mena del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Si legge nella nota che “le due parti ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) L’’amministrazione statunitense del presidente Jeo Biden sta preparando ildelle sue truppeq, che sarà però diverso da quello avvenuto in Afghanistan. Una delegazione dell’amministrazione Usa ha discusso il 15 luglio con le autorità irachene a Baghdad circa i meccanismi per ildelle sue forze dal Paese, in vista di una nuova fase di cooperazione. L’ufficio stampa del governo iracheno ha annunciato che il primo ministro, Mustafa Al-Kazemi, ha ricevuto una delegazione Usa guidata da Brett McGurk, coordinatore del desk Mena del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Si legge nella nota che “le due parti ...

