eFootball.Open si chiude con le world finals, in onda questa domenica (Di giovedì 15 luglio 2021) Konami Digital Entertainment B.V. svela tutti i dettagli delle imminenti delle eFootball.Open world finals, che saranno trasmesse questa domenica, 18 luglio, dalle 14:00. eFootball.Open è un torneo eSports aperto a giocatori di tutto il mondo che si sfidano in partite online 1v1 su eFootball PES 2021 SEASON UPDATE. Il torneo della scorsa stagione ha visto sfidarsi oltre 1,4 milioni di giocatori da tutto il mondo – in questa stagione, le qualificazioni e le finali online si sono svolte in modalità Matchday, eliminando ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 15 luglio 2021) Konami Digital Entertainment B.V. svela tutti i dettagli delle imminenti delle, che saranno trasmesse, 18 luglio, dalle 14:00.è un torneo eSports aperto a giocatori di tutto il mondo che si sfidano in partite online 1v1 suPES 2021 SEASON UPDATE. Il torneo della scorsa stagione ha visto sfidarsi oltre 1,4 milioni di giocatori da tutto il mondo – instagione, le qualificazioni e le finali online si sono svolte in modalità Matchday, eliminando ...

