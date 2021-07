EA Play Live 2021 senza Star Wars, Dragon Age e Mass Effect: Dead Space ci salverà? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) La lista dei giochi presentati a EA Play Live 2021 si assottiglia sempre di più con l’annuncio di oggi relativo a Star Wars, ma Dead Space potrebbe salvare la situazione sul fronte delle novità.. EA Play Live 2021 sarà senz’altro uno showcase corposo e di sostanza, pieno di gamePlay, ma chi si aspetta una conferenza tradizionale con nuovi annunci e sorprese potrebbe rimanere deluso, almeno stando alla lista delle defezioni confermate finora da Electronic Arts. Sappiamo infatti che Star ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) La lista dei giochi presentati a EAsi assottiglia sempre di più con l’annuncio di oggi relativo a, mapotrebbe salvare la situazione sul fronte delle novità.. EAsarà senz’altro uno showcase corposo e di sostanza, pieno di game, ma chi si aspetta una conferenza tradizionale con nuovi annunci e sorprese potrebbe rimanere deluso, almeno stando alla lista delle defezioni confermate finora da Electronic Arts. Sappiamo infatti che...

Advertising

rtl1025 : ??? Domani, venerdì 16 luglio ? Alle 15:00 ?? @IRAMAPLUME e ospite in #TheFlight Per seguire la diretta ??… - rtl1025 : ? È gooooooool!!!! Avanti così!!!! ?? #ItaliaInghilterra 1 - 1 #Euro2020Final #ITAENG Seguite la finale con… - GameXperienceIT : EA Play Live 2021 non includerà alcun annuncio di Star Wars - spoto_nicole : RT @rtl1025: ??? Domani, venerdì 16 luglio ? Alle 15:00 ?? @IRAMAPLUME e ospite in #TheFlight Per seguire la diretta ?? - PippoMary : RT @rtl1025: ??? Domani, venerdì 16 luglio ? Alle 15:00 ?? @IRAMAPLUME e ospite in #TheFlight Per seguire la diretta ?? -