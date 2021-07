Clio Make Up in lacrime, il suo Oscar ha un tumore incurabile (Di giovedì 15 luglio 2021) Clio Make Up è disperata, il suo gatto Oscar ha un tumore incurabile e lei non riesce a perdonarsi di non averlo capito prima. Oscar è il primo gatto di Clio Zammatteo, era il suo bimbo peloso, il numero uno prima della nascita di Grace, la sua primogenita. Tra le storie Instagram racconta di Oscar quando l’ha preso, undici anni fa. E’ stato suo marito Claudio a capire ieri che c’era qualcosa che non andava, l’ha capito perché era dimagrito tanto. Clio Make Up non ha il coraggio di chiedere tutto nel dettaglio, non ha il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021)Up è disperata, il suo gattoha une lei non riesce a perdonarsi di non averlo capito prima.è il primo gatto diZammatteo, era il suo bimbo peloso, il numero uno prima della nascita di Grace, la sua primogenita. Tra le storie Instagram racconta diquando l’ha preso, undici anni fa. E’ stato suo marito Claudio a capire ieri che c’era qualcosa che non andava, l’ha capito perché era dimagrito tanto.Up non ha il coraggio di chiedere tutto nel dettaglio, non ha il ...

helerrie : Ho appena aperto le storie di Clio Make Up scoprendo che il suo gattone sta male e non è curabile, ed io catapultata al 4 aprile in lacrime - heyyouitsbi : non so se avete visto le storie di Clio make up, a me si spezza il cuore - tzvip_68 : Quando dopo anni che segui Clio make up, lei ti apre i dm e risponde ???? - natastancaa : Il mio kink è andare su Facebook e leggere i commenti delle boomer indignate perché Clio make up pubblica articoli… - intoforeverland : Ma Clio Make Up tutt'apposto? Manco il colore è riuscita a cambiare io veramente boh. -