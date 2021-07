Ciclismo, Davide Cassani verso le Olimpiadi di Tokyo: “Non faremo le comparse, puntiamo a una medaglia. Van Aert pericolo numero uno” (Di giovedì 15 luglio 2021) Davide Cassani sta ormai viaggiando con la mente, e non solo, verso le Olimpiadi di Tokyo. La gara in linea maschile è prevista per il 24 luglio, e sarà tra i primissimi grandi eventi della rassegna a cinque cerchi nella sua totalità. Vedremo in scena Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali con quest’ultimo a fungere naturalmente da uomo di punta. Il ct azzurro, dalle pagine de Il Tirreno, ha chiarito alcuni aspetti in merito al percorso sul quale si correrà e, inoltre, ha ricordato che non si tratta sostanzialmente di una corsa qualsiasi, anche per l’esiguità del ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021)sta ormai viaggiando con la mente, e non solo,ledi. La gara in linea maschile è prevista per il 24 luglio, e sarà tra i primissimi grandi eventi della rassegna a cinque cerchi nella sua totalità. Vedremo in scena Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali con quest’ultimo a fungere naturalmente da uomo di punta. Il ct azzurro, dalle pagine de Il Tirreno, ha chiarito alcuni aspetti in merito al percorso sul quale si correrà e, inoltre, ha ricordato che non si tratta sostanzialmente di una corsa qualsiasi, anche per l’esiguità del ...

