CdA Rai: Camera e Senato hanno eletto 4 nuovi consiglieri. Ecco chi sono (Di giovedì 15 luglio 2021) Simona Agnes La politica ha deciso, tra alleanze e tensioni. Camera e Senato hanno eletto i 4 membri del nuovo CdA Rai di loro competenza, non senza turbolenze dovute al riassetto degli equilibri di cui i nuovi consiglieri sono l'espressione. Nello specifico, il Senato ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo come componenti del nuovo board, la Camera ha eletto Francesca Bria e Simona Agnes. A Palazzo Madama il consigliere uscente Igor De Biasio è stato riconfermato, con l'appoggio determinante di ...

Pinucciosono : Oggi si vota per il CDA della Rai dove sono candiato sia alla Camera che al Senato. Onorevoli votatemi. Queste le m… - ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - elio_vito : Buongiorno. Cambio argomento, o forse no, il pluralismo in Italia. Il governo ha nominato due membri del CdA #Rai e… - Ardito65330980A : RT @gervasoni1968: Rai, la maggioranza arcobaleno si pappa l'intero Cda. Lo sdegno della Meloni: «Pagina buia» - Secolo d'Italia https://t.… - ultimenews24 : Il Senato ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo come membri del Cda Rai. De Biasio ha ottenuto 102 voti, me… -