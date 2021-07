Calciomercato Serie C, Campobasso: ecco Zamarion (Di giovedì 15 luglio 2021) Campobasso - Il Campobasso , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Emanuele Zamarion , ex portiere del Gubbio e prodotto delle giovanili della Roma , con cui si è fatto conoscere. ecco la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo di Emanuele, ex portiere del Gubbio e prodotto delle giovanili della Roma , con cui si è fatto conoscere.la ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Turris: Iglio firma per 3 anni: Il giocatore del 2001 si è legato ai campani fino al 2024… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Campobasso: ecco Zamarion: Il portiere, prodotto delle giovanili della Roma, arriva dal Gubb… - sportli26181512 : Fiorentina, UFFICIALE: ceduto in prestito il bomber della Primavera in Serie C: Ecco il comunicato del Gubbio, che… - sportli26181512 : Serie A, dal 2022/23 saranno vietate le maglie verdi: Una novità importante che entrerà in vigore dalla stagione...… - LALAZIOMIA : Serie A, dal 2022/23 saranno vietate le maglie verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Campobasso: ecco Zamarion Il giovane talento romano arriva dal Gubbio (Serie C) dove al suo arrivo ha subito trovato la maglia da titolare garantendo sempre eccellenti prestazioni. La sua formazione, però, è tutta di marca ...

Calciomercato Serie C, Turris: Iglio firma per 3 anni TORRE DEL GRECO - La Turris , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Iglio , classe 2001 che si è legato al club fino al 2024. Ecco il comunicato: "La S. S. TURRIS CALCIO comunica di aver ...

Calciomercato Serie C, Turris: arriva Zanoni Corriere dello Sport Il Cosenza depositerà la documentazione necessaria per la riammissione alla Serie B: la nota del club La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere.

La FIGC ha confermato l’esclusione del Chievo Verona dalla Serie B Giovedì mattina il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha respinto il ricorso di ... il Chievo Verona dalla Serie B e il Carpi, il Novara, la Sambenedettese, la Paganese ...

Il giovane talento romano arriva dal Gubbio (C) dove al suo arrivo ha subito trovato la maglia da titolare garantendo sempre eccellenti prestazioni. La sua formazione, però, è tutta di marca ...TORRE DEL GRECO - La Turris , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Giuseppe Iglio , classe 2001 che si è legato al club fino al 2024. Ecco il comunicato: "La S. S. TURRIS CALCIO comunica di aver ...La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere.Giovedì mattina il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha respinto il ricorso di ... il Chievo Verona dalla Serie B e il Carpi, il Novara, la Sambenedettese, la Paganese ...