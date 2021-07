Anziano morto in un pozzo, il sindaco di San Bartolomeo: “Amava la caccia e i cani” (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Amava la caccia ed i suoi cinque cani di razza segugio coi quali praticava il suo passatempo preferito. La sua tragica fine ha commosso e scosso un’intera comunità”. Così Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, commenta la morte del concittadino Antonio Circelli, il pensionato di 78 anni, morto durante la notte dopo essere finito in un pozzo nel tentativo, con ogni probabilità, di mettere in salvo proprio uno dei suoi cani. “Antonio – continua il sindaco – era un bravo e conosciuto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“laed i suoi cinquedi razza segugio coi quali praticava il suo passatempo preferito. La sua tragica fine ha commosso e scosso un’intera comunità”. Così Carmine Agostinelli,di Sanin Galdo, commenta la morte del concittadino Antonio Circelli, il pensionato di 78 anni,durante la notte dopo essere finito in unnel tentativo, con ogni probabilità, di mettere in salvo proprio uno dei suoi. “Antonio – continua il– era un bravo e conosciuto ...

