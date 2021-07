Antitrust | nessuna misura contro Sky dopo il ricorso Tim

(Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA - Non ci sarà alcunacautelare da applicare nei confronti di Sky per la sua campagna pubblicitaria sul Pacchetto Calcio e sulla Serie A. Come riporta Il Sole 24 Ore che spiega appunto ...

ROMA - Non ci sarà alcuna misura cautelare da applicare nei confronti di Sky per la sua campagna pubblicitaria sul Pacchetto Calcio e sulla Serie A. Come riporta Il Sole 24 Ore che spiega appunto ...In più l'ha riconosciuto che, una volta accertata la situazione sul diritti, Sky ha inviato ulteriori precisazioni così come nelle prossime settimane invierà ai clienti i messaggi di uscita ...Non ci sarà alcuna misura cautelare da applicare a Sky per la sua campagna pubblicitaria sul pacchetto calcio e sulla Serie A. Nel muro contro muro con Tim – e l’Antitrust arbitro della partita – la m ...La delibera del Garante della concorrenza non impone misure cautelari a Sky, che permetterà ai clienti di recedere senza costi. Oggi la memoria difensiva di Tim-Dazn nell’istruttoria aperta sull’accor ...